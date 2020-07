Sforamenti da PM10, condanna con pena sospesa per Foti e prescrizione per Galasso (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – condanna a quattro mesi, pena sospesa, per Paolo Foti e prescrizione per Giuseppe Galasso. E’ questa la decisione del Tribunale di Avellino sull’inchiesta smog che ha coinvolto le due ex fasce tricolori del capoluogo. Roberto Patscot, sostituto procuratore, lo scorso gennaio aveva chiesto quattro mesi per entrambi. L’inchiesta riguarda gli Sforamenti da PM10 registrati in città tra il 2009 e il 2013. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due ex sindaci non avrebbero messo in campo misure adatte per contrastare lo smog, in particolar modo per Piazza Macello. I legati di Foti sono pronti ad impugnare la sentenza in appello. L'articolo ... Leggi su anteprima24

