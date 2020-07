Servono navi, gli diamo le jeep. Così abbiamo tirato il pacco ai libici (Di venerdì 17 luglio 2020) Servono motovedette per la guardia costiera e arrivano jeep. Il governo Conte in Libia non azzecca una mossa. Ieri si è svolta a Tripoli la visita del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha incontrato il premier Fayez al Sarraj e i suoi Ministri. Sul tavolo la stabilizzazione del Paese e ovviamente la questione migranti, oltre che il rientro delle aziende italiane in Libia. Ma il regalo portato dal titolare del Viminale ha fatto storcere il naso a qualcuno della guardia costiera libica. Insomma, il dono non è stato gradito, almeno da una parte dei libici, cioè quelli a cui chiediamo di intercettare e fermare i barconi che si dirigono verso le nostre coste. La questione delle motovedette è grottesca. Pare, infatti, che già dai tempi dell'accordo firmato con ... Leggi su iltempo

7colli1 : RT @tempoweb: ?? Hanno messo ko #Roma. Niente #cig, resta solo la chiusura ?? Servono #navi, diamo #jeep. Che fregatura per i libici! ?? I… - valmoriani : RT @tempoweb: ?? Hanno messo ko #Roma. Niente #cig, resta solo la chiusura ?? Servono #navi, diamo #jeep. Che fregatura per i libici! ?? I… - base1075 : RT @tempoweb: ?? Hanno messo ko #Roma. Niente #cig, resta solo la chiusura ?? Servono #navi, diamo #jeep. Che fregatura per i libici! ?? I… - GianniRoberto1 : #SeNonFossePer loro stavamo bene. ?? Hanno messo ko Roma. Niente cig, resta solo la chiusura ?? Servono navi, diamo… - tempoweb : ?? Hanno messo ko #Roma. Niente #cig, resta solo la chiusura ?? Servono #navi, diamo #jeep. Che fregatura per i lib… -

Ultime Notizie dalla rete : Servono navi Servono navi, gli diamo le jeep. Così abbiamo tirato il pacco ai libici Il Tempo Servono navi, gli diamo le jeep. Così abbiamo tirato il pacco ai libici

Servono motovedette per la guardia costiera e arrivano jeep. Il governo Conte in Libia non azzecca una mossa. Ieri si è svolta a Tripoli la visita del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha ...

Il caso. Aree speciali nei porti Migranti, Sicilia divisa

Ordinanza di Musumeci: voglio controlli severissimi negli hotspot. Il sindaco di Pozzallo e le Ong: mera propaganda, servono tamponi. E Lamorgese 'svuota' Lampedusa Aree speciali di controllo nei port ...

Servono motovedette per la guardia costiera e arrivano jeep. Il governo Conte in Libia non azzecca una mossa. Ieri si è svolta a Tripoli la visita del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha ...Ordinanza di Musumeci: voglio controlli severissimi negli hotspot. Il sindaco di Pozzallo e le Ong: mera propaganda, servono tamponi. E Lamorgese 'svuota' Lampedusa Aree speciali di controllo nei port ...