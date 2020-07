Serie C playoff, le formazioni ufficiali di Bari-Carrarese e Reggiana-Novara (Di venerdì 17 luglio 2020) Questa sera in campo le due semifinali dei playoff di Serie C. Queste le formazioni ufficiali di Bari-Carrarese e Reggiana-Novara: Bari (4-3-1-2): Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Schiavone, Scavone; Laribi; Antenucci, Costantino. All. Vivarini.Carrarese (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino. All. Baldini. Reggiana (3-5-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Varone, Lunetti; Radrezza; Zamparo, Kargbo. All. Alvini.Novara (4-3-2-1): Lanni; Cassandro, Pogliano, Sbraga, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Nardi; Piscitella, ... Leggi su alfredopedulla

