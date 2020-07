Serie C, la finale playoff sarà Reggiana-Bari (Di venerdì 17 luglio 2020) La finale playoff per un posto in Serie B vedrà di fronte la Reggiana e il Bari. Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia visto che la squadra di mister Alvini ha chiuso meglio la regular season prima del lockdown. Stasera la Reggiana ha battuto in semifinale il Novara per 2-1. Vantaggio di Kargbo al 23' del primo tempo. Il Novara non ci sta e nel recupero della prima frazione perviene al pareggio con Buzzegoli. Ad inizio ripresa però è ancora la Reggiana a tornare in vantaggio grazie alla marcatura di Spanò. Il risultato non cambierà più.A Bari invece vantaggio dei pugliesi nel primo tempo con Di Cesare di testa al 20' poi pareggio della Carrarese al 90' con ... Leggi su itasportpress

Un gol di Simeri ad un minuto dai calci di rigore consente al Bari di battere la Carrarese ed arrivare in finale. Tra i biancorossi e la Serie B c'è solo la Reggio Audace, vittoriosa sul Novara: la ...

Se la Strega s'mpeegna, vince: Benevento - Livorno 3-1

E' bastata una prestazione da minimo sindacale al Benevento, contro il derelitto Livorno già retrocesso in Serie C, per tornare alla vittoria. 3-1 il risultato finale che porta innanzitutto la firma ...

