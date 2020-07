Serie BKT 35esima giornata un pareggio contro la Salernitana che non altera il percorso degli Squali. Distanza aumentata a sei punti dalla terza Spezia (Di venerdì 17 luglio 2020) Crotone 1 Salernitana 1 Marcatori: Maistro 46°, Messias 54° Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Marrone, Golemic, Mustacchio (Mazzotta), Benali (Crociata), Barberis, Zanellato (Jankovic), Molina, Messias, Simy. All. Stroppa Salernitana (3-4-3): Micai, Aya, Migliorini, Kiyne (Billong), Cicerelli (Karo), Akpa-Akpro, Di Tacchio, Curcio, Lombardi (Gondo), Djuric, Maistro. All. Ventura Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna Assistenti: Lombardo – Zingarelli Quarto giudice a bordo campo: Fabio Natilla di Molfetta Ammoniti: Espulsi: Curcio per doppia ammonizione Angoli: Recupero: 1 e 5 minuti Tutto è bene quell che finisce bene ed al Crotone il pareggio casalingo contro la Salernitana anziché peggiorare ... Leggi su laprimapagina

SalernoSport24 : ??? I risultati LIVE dai campi della Serie B #LegaB #campionato #SerieB - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie BKT Giochiamo in casa, tutta la Serie BKT è con te Corriere dello Sport Serie BKT, 35ª giornata: Crotone-Salernitana 1-1

Undicesimo risultato utile consecutivo per gli squali che allo Scida pareggiano con la Salernitana allungando a +6 sullo Spezia terzo. Stroppa deve fare a meno dello squalificato Cuomo ma recupera ...

Serie BKT: come vedere in streaming e in diretta la giornata 35

Serie BKT, si gioca il 17 luglio la 35esima giornata del campionato cadetto: come vederla in streaming in diretta, le partite su DAZN. Nuovo appuntamento col grande calcio questa sera alle 21.00 con ...

Undicesimo risultato utile consecutivo per gli squali che allo Scida pareggiano con la Salernitana allungando a +6 sullo Spezia terzo. Stroppa deve fare a meno dello squalificato Cuomo ma recupera ...Serie BKT, si gioca il 17 luglio la 35esima giornata del campionato cadetto: come vederla in streaming in diretta, le partite su DAZN. Nuovo appuntamento col grande calcio questa sera alle 21.00 con ...