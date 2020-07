Serie A, statistiche 34esima giornata: Lazio bestia nera della Juventus di Sarri (Di venerdì 17 luglio 2020) Sabato 18 luglio alle 17,15 Verona-Atalanta apre la 34° giornata di Serie A: sono 39 i precedenti nel torneo tra le due squadre e i gialloblù hanno ottenuto 10 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte. I nerazzurri si sono aggiudicati le tre gare in campionato con Gasperini in panchina segnando 11 reti totali, i bergamaschi non avevano trionfato nei precedenti sette confronti contro la formazione di Juric nella competizione (due pareggi e cinque k.o). Alle 19,30 il Cagliari ospita il Sassuolo: i rossoblù sono la compagine contro la quale i neroverdi hanno pareggiato più gare in Serie A (sei), la squadra di Zenga ha vinto due volte mentre quella di De Zerbi tre. Alle 21,45 il Milan riceve il Bologna: i rossoneri si sono aggiudicati sette degli ultimi otto match in campionato contro i rossoblù ... Leggi su sportface

SerieA : Mancano 7 giornate al termine della #SerieATIM. ?? La classifica dopo il 31° turno. ??3??1?? Scopri le statistiche… - sportface2016 : #SerieA, le statistiche della 34esima giornata: la #Lazio di #Inzaghi bestia nera della #Juventus di #Sarri - Dalla_SerieA : CURIOSITÀ STATISTICHE - 34ª GIORNATA SERIE A TIM - - Dalla_SerieA : LE STATISTICHE DELLA 33ª GIORNATA - - ItalianSerieA : New post: LE STATISTICHE DELLA 33ª GIORNATA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie statistiche Serie A, 34^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche Sky Sport The Last Dance, la fine dei Chicago Bulls e i dati. Siamo tutti Scottie Pippen

Per chi non ne fosse al corrente, il tema principale della serie ruota attorno alla stagione NBA ... quello che si potrebbe definire come il bilancio fra tutte le voci statistiche positive (punti, ...

Serie A, 34^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche

La 33^giornata si apre con la sfida tra due delle formazioni più spettacolari del campionato. Juric contro Gasperini, l'allievo contro il maestro. Insieme al Crotone e al Genoa, quando il croato gioca ...

Per chi non ne fosse al corrente, il tema principale della serie ruota attorno alla stagione NBA ... quello che si potrebbe definire come il bilancio fra tutte le voci statistiche positive (punti, ...La 33^giornata si apre con la sfida tra due delle formazioni più spettacolari del campionato. Juric contro Gasperini, l'allievo contro il maestro. Insieme al Crotone e al Genoa, quando il croato gioca ...