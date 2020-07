Serie A, le probabili formazioni della 34esima giornata (Di venerdì 17 luglio 2020) Il successo dell'Inter ha rilanciato i nerazzurri al secondo posto e quello del Torino è valso la fuga a +8 dalla zona retrocessione, e dopo poche ore è già tempo di pensare al ritorno in campo: apre ... Leggi su gazzetta

Per il prossimo turno di Serie Ai quotisti Snai vedono favorita la Juvem che gioca in casa contro la Lazio. Doveva essere la sfida scudetto, il match clou della stagione: Juventus-Lazio, che lunedì se ...(Milano, 17 luglio 2020) - I primi due round stagionali sono andati ai biancocelesti, ma il pronostico per la sfida di lunedì parla nettamente bianconero: «1» a 1,70, «2» a 4,75 – All'Olimpico, Inter ...