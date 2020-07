Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Abisso a Verona, Massa per Bologna-Milan (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Associazione Italiana arbitri, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto le designazioni arbitrali, in vista delle gare di domani. Ecco di seguito l’elenco completo: Hellas Verona-Atalanta: Abisso Carbone-Tardino IV: Sozza VAR: Rocchi AVAR: Meli Cagliari-Sassuolo: Ayroldi Valeriani-Rossi IV: Massimi VAR: La Penna AVAR: Vivenzi Milan-Bologna: Massa Bresmes-Imperiale IV: Ghersini VAR: Nasca AVAR: Alassio Foto: Repubblica L'articolo Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Abisso a Verona, Massa per Bologna-Milan proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

raffaellapaita : Gli effetti di una revoca li pagheranno i cittadini perché genererà un contenzioso lunghissimo. Parliamo di cose se… - ilfoglio_it : Il premier olandese Mark Rutte difende gli aiuti ai paesi del sud davanti al suo Parlamento. Ma insiste sulla neces… - MarioManca : Questa serie rimane pazzesca, sia per come Moira Walley-Beckett ha adatto il romanzo di Montgomery sia per le sfuma… - Trenton_94 : @thedisabledview Domanda sui bagni, io sapevo che erano bagni “accessibili” ai disabili non “riservati” della serie… - CY_mybreath : RT @Cinzy08_: Perché lui è fiero della sua Nuova serie, perché lui sa che il fandom GIUSTO è dalla sua parte sempre e cmq.. Perché lui sa c… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Das Boot 2, le foto del finale di stagione Sky Tg24 SCALETTA&MULTIPLA&BOMBA – Serie B, adesso si inizia a fare sul serio. Spareggio salvezza in Premier

Superato il primo step della ‘SCALETTA’, ricordiamolo sempre: progressione che in quattro passaggi, passi falsi permettendo, parte da 20€ per arrivare ad un attivo di 550€ (questo per gli ignoranti ...

Juve news: non solo Sarri, in 10 rischiano il taglio a fine stagione

Juve news: Bernardeschi blocca lo scambio Federico Bernardeschi è tra gli altri elementi sotto osservazione e potrebbe ... che lo ha lanciato in Serie A ad Empoli. Partirebbero solo in caso di offerte ...

Superato il primo step della ‘SCALETTA’, ricordiamolo sempre: progressione che in quattro passaggi, passi falsi permettendo, parte da 20€ per arrivare ad un attivo di 550€ (questo per gli ignoranti ...Juve news: Bernardeschi blocca lo scambio Federico Bernardeschi è tra gli altri elementi sotto osservazione e potrebbe ... che lo ha lanciato in Serie A ad Empoli. Partirebbero solo in caso di offerte ...