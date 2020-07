Serie A, Giudice Sportivo squalifica per un turno Valdifiori dopo Spal-Inter (Di venerdì 17 luglio 2020) Arriva la squalifica per una giornata per Mirko Valdifiori, centrocampista della Spal, nel day-after la pesante sconfitta del Mazza per 0-4 contro l’Inter. Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per un turno il calciatore della Spal per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario” durante il corso del match di ieri sera. Leggi su sportface

