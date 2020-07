Serie A, 34ª giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 18 luglio, Milan-Bologna… (Di venerdì 17 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno tre gare valide per la 15ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma sabato 18 luglio 2020.H. VERONA – ATALANTA Sabato 18/07 h. 17.15ABISSOCARBONE – TARDINOIV: SOZZAVAR: ROCCHIAVAR: MELICAGLIARI – SASSUOLO Sabato 18/07 h. 19.30AYROLDIVALERIANI – ROSSI L.IV: MASSIMIVAR: LA PENNAAVAR: VIVENZIMilan – BOLOGNA Sabato 18/07 h. 21.45MASSABRESMES – IMPERIALEIV: GHERSINIVAR: NASCAAVAR: ALASSIO Leggi su mediagol

