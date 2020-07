Serie A, 34ª giornata: le designazioni arbitrali per le gare di sabato 18 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Come di consueto (ormai l'appuntamento è diventato quasi giornaliero) la CAN di Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per le prime tre gare della 34ª giornata di campionato, che comincerà domani, sabato 18 luglio, con Verona-Atalanta alle 17.15, proseguirà con Cagliari-Sassuolo alle 19.30 e si chiuderà con il posticipo serale tra Milan e Bologna alle 21.45. Le designazioni arbitrali complete VERONA-ATALANTA (ore 17.15) ARBITRO: Abisso ASSISTENTI: Carbone - Tardino IV° UOMO: Sozza VAR:... Leggi su 90min

Leccezionaleit : #FANTACALCIO/ Consigli per la 34ª giornata di Serie A: quali i giallorossi del Lecce da schierare?… - Fantacalcio : Fantacalcio, gli infortunati della 34ª giornata di Serie A - Fantacalcio : Portieri, chi schierare al #Fantacalcio nella 34ª giornata? - VoceGiallorossa : ?@SerieA - Le designazioni della 34ª giornata: @acmilan-@BfcOfficialPage a Massa #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… - sportli26181512 : #SerieA, arbitri: Abisso per Hellas Verona-Atalanta. Massa dirige Milan-Bologna: Ecco le designazioni arbitrali per… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 34ª