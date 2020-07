Serena Williams in campo il 10 agosto: sarà presente a Lexington (Di venerdì 17 luglio 2020) Il prossimo 10 agosto al ‘Top Speed Open’ ci sarà anche Serena Williams. La campionessa statunitense ha deciso di programmare il suo ritorno alle competizioni in vista del torneo di Lexington dove parteciperà anche la campionessa US Open 2017 Sloane Stephens. Una tappa importante per la Williams che utilizzerà il torneo di Lexington come allenamento in vista del grande appuntamento degli US Open, attualmente in programma dal 31 agosto. Leggi su sportface

