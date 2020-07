Serena e Pago news: zero pentimenti, figli e frase sull’amore ossessivo (Di venerdì 17 luglio 2020) Chiusa per sempre la storia d’amore fra Pago e Serena Enardu. Non c’è nessuna possibilità di ritornare indietro. Sono diventati single dopo la passione scoppiata al Grande Fratello Vip (credevano che quella sarebbe stata la volta giusta), prendendo due strade distinte e separate. Serena, però, non si pente di nulla, farebbe tutto quello che ha … L'articolo Serena e Pago news: zero pentimenti, figli e frase sull’amore ossessivo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

