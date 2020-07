Senza etica pubblica non si ricostruisce (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella giornata di ieri i social del leader del principale partito di opposizione hanno lanciato un post in cui il sindaco di Palermo veniva considerato responsabile della tragica morte di due concittadini, che si presumevano deceduti in seguito ad un imprevisto e devastante fenomeno meteorologico. Ebbene, per il capo politico della destra, erano morti perché il sindaco aveva pensato ai migranti e non a mettere in sicurezza la città. Un pensiero, ribadito oggi, che certifica la decisa involuzione civile e morale di alcune visioni politiche.A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la...pubblicato da Matteo Salvini su Mercoledì 15 luglio 2020Un’involuzione preoccupante che rischia seriamente di rendere ancora più fragile il tessuto sociale di questo Paese ... Leggi su huffingtonpost

Niktimel : RT @HuffPostItalia: Senza etica pubblica non si ricostruisce - G_B0TTAZZI : RT @HuffPostItalia: Senza etica pubblica non si ricostruisce - HuffPostItalia : Senza etica pubblica non si ricostruisce - alesdamb : @PaginaVox Il capitale, di per sé, dipende dell'etica di chi lo possiede...ed all'uopo ricordo il grande Olivetti.… - ercus61 : RT @Selia_89: @BarillariDav È la scienza AL SERVIZIO delle multinazionali del farmaco, le quali 'UNGONO' certi politici senza etica e senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza etica Senza etica pubblica non si ricostruisce L'HuffPost Senza etica pubblica non si ricostruisce

Nella giornata di ieri i social del leader del principale partito di opposizione hanno lanciato un post in cui il sindaco di Palermo veniva considerato responsabile della tragica morte di due concitta ...

È giusto infettare persone sane per testare un vaccino contro il coronavirus?

Ricercatori e premi Nobel propongono di farlo su gruppi di volontari per accorciare i tempi: non sarebbe la prima volta, ma l'iniziativa pone diversi problemi etici Il vaccino contro il coronavirus sv ...

Nella giornata di ieri i social del leader del principale partito di opposizione hanno lanciato un post in cui il sindaco di Palermo veniva considerato responsabile della tragica morte di due concitta ...Ricercatori e premi Nobel propongono di farlo su gruppi di volontari per accorciare i tempi: non sarebbe la prima volta, ma l'iniziativa pone diversi problemi etici Il vaccino contro il coronavirus sv ...