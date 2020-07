Senhit, esce il primo video di Freaky Trip to Rotterdam (Di venerdì 17 luglio 2020) Mercoledì 15 luglio, è partito il “Freaky Trip TO Rotterdam”. Il nuovo progetto di Senhit. La direzione artistica è di LUCA TOMMASSINI, che accompagnerà i fan della cantante italo eritrea fino all’Eurovision Song Contest 2021. Il tutto con una serie di appuntamenti mensili all’insegna dei colpi di scena. “Freaky”, come il titolo del singolo fuori dagli schemi della “Freaky Queen” Senhit che, durante l’emergenza sanitaria. Il singolo ha fatto ballare il popolo del web con la #Freakydance ideata da Luca Tommassini. “Trip to Rotterdam”, come il viaggio nel mondo eurovisivo, dai risvolti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

