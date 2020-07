Senegalese picchiato e investito perché nero: a Palermo arrestati i tre razzisti (Di venerdì 17 luglio 2020) Tre arresti per aggressione a sfondo razziale a Palermo. La Polizia di Stato ha eseguito nella notte la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di tre persone, ritenute "responsabili ... Leggi su globalist

Prima avrebbero rischiato di investirlo in via Beati Paoli e poi lo avrebbero picchiato con calci, pugni e colpi di catena. E come se non bastasse, incrociandolo qualche ora dopo per le strade del cen ...