Seconda scossa di terremoto in Friuli in meno di una settimana (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a Plezzo in Slovenia. Immediato il tam tam su Twitter. Nuovo terremoto in Friuli. Una manciata di minuti prima delle 5 di questa mattina, è stata registrata una scossa di magnitudo 4.2 al … L'articolo Seconda scossa di terremoto in Friuli in meno di una settimana proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

