"Seconda linea", un talk di destra aperto a sinistra - (Di venerdì 17 luglio 2020) Laura Rio Lo definiscono già il nuovo talk di destra. E, in effetti, nelle intenzioni di chi lo sta progettando, il nuovo programma di informazione di Raidue sarà aperto alle idee sovraniste, senza dimenticare però quelle di sinistra, in una visione pluralista. Lo definiscono già il nuovo talk di destra. E, in effetti, nelle intenzioni di chi lo sta progettando, il nuovo programma di informazione di Raidue sarà aperto alle idee sovraniste, senza dimenticare però quelle di sinistra, in una visione pluralista. Insomma, Seconda linea è una delle novità del comparto informazione dei palinsesti autunnali presentati ieri alla stampa e agli inserzionisti ... Leggi su ilgiornale

iVolleymagazine : Pallavolo B2 femminile - Sangiorgio affida alla rientrante Laura Tacchini le chiavi della seconda linea - florabarral : @uc_bautz Come seconda linea va benissimo. Il timore è che alla fine si prende il posto di titolare. Se sta in un'a… - uc_bautz : @florabarral Ma come panchina per il prossimo anno va benissimo. Mette dinamismo, voglia. Poi è arruffone e sbaglia… - Mattia_Fadda : @mattiafeltri Non c'è problema, cambierannoni proprietari ma prima, seconda e terza linea di dirigenti saranno gli stessi -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda linea "Seconda linea", un talk di destra aperto a sinistra ilGiornale.it Tutelare benessere psicologico al tempo dell’emergenza Covid: l’appuntamento

Bari, 17 luglio 2020. L’Ordine degli Psicologi di Puglia continua, anche dopo il lockdown, ad assistere i suoi iscritti con l’erogazione dei crediti formativi online. Sabato 18 luglio, a partire dalle ...

Budget 1.500 euro: comprereste un iPhone o una BMW?

I modelli in questione sono davvero tanti, a seconda dei gusti e delle necessità di utilizzo ... E sotto al cofano? 6 cilindri in linea da 170 CV tutti aspirati e che portano facilmente a spasso la ...

Bari, 17 luglio 2020. L’Ordine degli Psicologi di Puglia continua, anche dopo il lockdown, ad assistere i suoi iscritti con l’erogazione dei crediti formativi online. Sabato 18 luglio, a partire dalle ...I modelli in questione sono davvero tanti, a seconda dei gusti e delle necessità di utilizzo ... E sotto al cofano? 6 cilindri in linea da 170 CV tutti aspirati e che portano facilmente a spasso la ...