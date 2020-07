Scuola, sos dei sindacati: “Non ci sono le condizioni per riaprire” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – “Le condizioni per riaprire le scuole in presenza a settembre non ci sono”. A lanciare l’allarme sono le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda che questa mattina hanno convocato una conferenza stampa online, all’indomani dell’incontro con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, per dire ad alta voce che i 50 mila posti promessi dal ministero non basteranno per rispettare le regole imposte dal comitato tecnico scientifico. Leggi su dire

Cinquemila famiglie - che non andranno in vacanza o resteranno a Roma - non sanno dove mandare i loro bambini. Aspettano ancora un posto nelle strutture che accolgono i piccoli tra gli 0 e i tre anni.

Sos Network Lecco "Serve un rilancio"

Il rischio è che Network Occupazione Lecco cessi di esistere. Per questo Cgil, Cisl e Uil spingono per nuove proposte che diano slancio alla realtà, nata 25 anni fa, dall’unione tra i sindacati e le a ...

