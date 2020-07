Scuola, lo stop dei sindacati al ritorno in aula a settembre: «Non ci sono le condizioni» (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)Se per il governo la riapertura della Scuola a settembre è assicurata, uno stop arriva dai sindacati Flc Cgil e Cisl. Per la Cgil, a oggi, non ci sono infatti le condizioni per una «riapertura in presenza». Una dichiarazione che non nasconde un attacco al governo: «Inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti». La causa sarebbe il ritardo con cui il confronto è iniziato e la scarsità delle risorse. Per il segretario Flc Cgil, Francesco Sinopoli, la situazione nel mondo della Scuola «è drammatica». Sinopoli non nega che l’ipotesi è quella di tornare alla didattica a distanza. «Noi sindacati ... Leggi su open.online

