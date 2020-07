Scuola, la Cgil: 'Non ci sono le condizioni per il ritorno in presenza' (Di venerdì 17 luglio 2020) In questo momento 'le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono'. A sostenerlo è il segretario della Flc Cgil Scuola, Francesco Sinopoli, secondo il quale è 'inutile continuare a ... Leggi su tgcom24.mediaset

s_parisi : CGIL dice che le scuole non possono riaprire. La corporazione non è soddisfatta. Non gli interessa che gli studenti… - Agenzia_Ansa : Monito dalla Cgil: oggi non ci sono le condizioni per cui le scuole possano riaprire in presenza. Sinopoli: 'I diri… - rtl1025 : ?? 'Oggi le condizioni per cui le #scuole riaprano in presenza non ci sono: inutile continuare a raccontare che le c… - infoitinterno : Scuola, allarme della Cgil di Mantova: 'Ritorno in classe a rischio caos' - infoitinterno : Ritorno a scuola, Sinopoli (Flc Cgil): “Per riaprire in presenza non ci sono le condizioni” -