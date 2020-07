Scuola, Cgil: "Non ci sono le condizioni per il ritorno in presenza a settembre" (Di venerdì 17 luglio 2020) "Oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono: inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti. A causa del ritardo con cui il confronto è iniziato e la scarsità delle risorse la situazione delle scuole è drammatica. I dirigenti scolastici cono a caccia di spazi; serve un organico straordinario che al momento non c'è. La preoccupazione che sta nascendo è che siccome il tempo Scuola si ridurrà si tornerà alla didattica a distanza". E' questo l'allarme lanciato dal segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli. (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE) Critiche al Ministro Azzolina Sinopoli ha parlato nel corso della conferenza stampa "La ... Leggi su tg24.sky

