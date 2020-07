Scuola, Azzolina: «Riapertura il 14 settembre. E sfido Salvini in tv» (Di sabato 18 luglio 2020) La ministra Azzolina insiste: la Scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre e sono esclusi nuovi lockdown. E ancora: «Mi attaccano ma ora vado in tv e spiego io, adesso basta, ho sbagliato a non farlo prima. Dai sindacati mi aspetto collaborazione. Sono pronta ad un confronto televisivo con Salvini sulla Scuola» Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, i sindacati: “Non ci sono le condizioni per ripartire a settembre”. Azzolina: “Si riaprirà regola… - HuffPostItalia : Azzolina: 'La scuola riapre e non chiude più. Sfido Salvini in tv' - francesco6684 : Sulla scuola i sindacati immaginano scenari catastrofici. La Cgil parla come i sovranisti. Azzolina: “Riaprirà il 1… - Vale339Vale : RT @luigivanti: Il Min. Azzolina ha dichiarato di essere pronta a sfidare il Sen. Salvini in un confronto in Tv sulla scuola. Personalment… -