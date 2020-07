Scossa di terremoto alle 4:50 di venerdì 17 Magnitudo: 4.3 sveglia il FVG (Di venerdì 17 luglio 2020) Evento n.: 132089Segnalazione n.: 1Data: 17/07/2020Ora: 04:50:57 localeArea: 3 km ENE di Srpenica (SLOVENIA)Lat: 46.3058Lon: 13.5419Magnitudo: 4.3Profondita’: 18.0000 kmStazioni utilizzate: 16 distanza dal Friuli Venezia Giulia:16 km NNW di Drenchia (Udine) Avvertenza: localizzazione automatica PRELIMINAREdati soggetti a revisione da parte dei sismologi del CRS Leggi su udine20

shdhjs7w : Non me lo sono immaginato allora, ho sentito una scossa, e sto in provincia di Gorizia #Terremoto - Lisa_Salustri : RT @Big_Piri: Essere svegliata alle 4:50 del mattino da una scossa di terremoto. CRISTODDIO. ??????? #udine #Terremoto - ef67 : @INGVterremoti Forte #scossa di #Terremoto anche a Ronchi dei Legionari, svegliato dal rombo - mic_lor : Svegliata da una scossa di #terremoto. - mrosamalisan : #Terremoto #udine Forte scossa sentita anche qua a #Moruzzo ?? -