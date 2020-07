Scossa di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia (Di venerdì 17 luglio 2020) Si è registrata una Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, alle 4:50 circa del mattino. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato che ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 4:50 in Italia) davanti la cost… - Corriere : Paura nella notte in Friuli, terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia - Corriere : Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia - tizianacairati : RT @repubblica: Terremoto: scossa di magnitudo 4.2 al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia [aggiornamento delle 09:41] https://t.co… - ErmannoCastaldo : RT @Monicavda83: ?????????? Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia -

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 4:50 in Italia) davanti la costa est della Papua Nuova Guinea. Non si hanno al momento segnalazioni di ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4:50 in Slovenia, vicino al confine con il Friuli Venezia Giulia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e ...