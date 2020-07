Sconfigge il coronavirus ma perde mani e piedi per sepsi, la storia di Caroline: “Sono grata di avere ancora la mia vita” (Di venerdì 17 luglio 2020) Ha combattuto e sconfitto il coronavirus ma proprio quando pensava di essere a un passo dalla guarigione completa ha iniziato a sentirsi di nuovo male e ha scoperto di avere una grave infezione, a causa della quale le hanno dovuto amputare mani e piedi. È la storia di Caroline Coster, una 58enne di Bedford, nell’Est dell’Inghilterra, che ha rischiato di morire a causa della sepsi provocata come conseguenza del Covid-19. La donna era risultata positiva al tampone lo scorso marzo e, dopo aver trascorso due settimane con i sintomi del virus è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per una grave infezione, che ha richiesto l’amputazione di mani e piedi. Per quasi un mese è stata in coma ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Sconfigge il coronavirus ma perde mani e piedi per sepsi, la storia di Caroline: “Sono grata di avere ancora la mia… - Noovyis : (Sconfigge il coronavirus ma perde mani e piedi per sepsi, la storia di Caroline: “Sono grata di avere ancora la mi… - cristinatigre : 16.07.2020 - HannahRCoster : Hai scritto che celebri la sua sopravvivenza e la sua forza di carattere, ma questo fa sembrare che il suo corpo e… - davidetarasconi : Quindi il coronavirus lo si sconfigge con cantieri autostradali, tu pensa. -

Ultime Notizie dalla rete : Sconfigge coronavirus Coronavirus e vaccino: quelli in corsa per sconfiggere la Covid-19 Io Donna Covid, il direttore generale Asl: "Siamo attrezzati, ma le regole vanno rispettate"

Frosinone - La dottoressa Magrini ha ringraziato il primo donatore di plasma iperimmune: "Così avremo un'arma in più per fronteggiare un'eventuale ritorno dell'epidemia" La Asl di Frosinone in prima l ...

Covid, Johnson: "In Gb ritorno alla normalità entro Natale"

Londra, 17 lug. (Adnkronos) - La Gran Bretagna "tornerà a una significativa normalità a metà novembre, il prima possibile in tempo per Natale", ha anticipato il premier Boris Johnson annunciando nuove ...

Frosinone - La dottoressa Magrini ha ringraziato il primo donatore di plasma iperimmune: "Così avremo un'arma in più per fronteggiare un'eventuale ritorno dell'epidemia" La Asl di Frosinone in prima l ...Londra, 17 lug. (Adnkronos) - La Gran Bretagna "tornerà a una significativa normalità a metà novembre, il prima possibile in tempo per Natale", ha anticipato il premier Boris Johnson annunciando nuove ...