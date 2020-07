Sconfigge il coronavirus ma perde mani e piedi per sepsi, la forza di Caroline: “Non mi ha cambiato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Sconfigge il coronavirus. La perdita di mani e piedi non ha cambiato la persona che sono ha raccontato la donna, la 58enne britannica Caroline Coster, aggiungendo: “Sono così grata di avere ancora la mia vita che non è stata una scossa enorme perderli”. Caroline è stata messa in coma indotto per quasi un mese e ha perso tutte e quattro gli arti. Ha combattuto contro il coronavirus ed è sopravvissuta alla malattia ma era in via di guarigione completa quando ha iniziato a sentirsi di nuovo peggio, scoprendo di essere stata colpita da una violenta infezione che alla fine le ha portato via mani e piedi. È la terribile storia di Caroline Coster, una 58enne ... Leggi su limemagazine.eu

