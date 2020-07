Sclerosi multipla: trovati nuovi bersagli anti-dolore (Di venerdì 17 luglio 2020) Scoperti nel sistema nervoso dei nuovi bersagli da colpire per combattere il dolore nei pazienti con Sclerosi multipla: sono le cellule della glia, che dialogano in maniera scorretta con i neuroni provocando dolore al nervo trigemino, anche mesi prima che la malattia venga diagnosticata. Il risultato, che potrebbe aprire la strada a nuove terapie, e’ stato condotto dal gruppo di Stefania Ceruti all’Università Statale di Milano grazie a un progetto pilota finanziato dalla Fondazione Italiana Sclerosi multipla (Fism). I risultati sono in via di pubblicazione sulla rivista Brain, Behaviour and Immunity. Studiando un modello animale di Sclerosi multipla recidivante-remittente (la forma più ... Leggi su meteoweb.eu

