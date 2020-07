Schurrle annuncia il ritiro a 29 anni, niente Benevento (Di venerdì 17 luglio 2020) L’ex attaccante di Chelsea e Borussia Dortmund Andrè Schurrle, annuncia il ritiro a 29 anni. Poche settimane fa era stato vicino al Benevento Una notizia inaspettata arriva dalla Germania. Andrè Schurrle, ha annunciato il ritiro a soli 29 anni. L’ex attaccante di Chelsea e Borussia Dortmund, nelle scorse settimane era stato anche vicino al Benevento. Il tedesco ci aveva pensato, ma poi ha scelto di ritirarsi definitivamente. L’attaccante ha annunciato il ritiro su Instagram: “L’idea di abbandonare il calcio stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre ... Leggi su zon

