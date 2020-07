Schira spiega la richiesta di Osimhen, il diktat dei tifosi a ADL (Di venerdì 17 luglio 2020) "La questione tra Victor Osimhen e il Napoli è puramente economica - ha scritto su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport - : il nigeriano con la sponda del nuovo agente William D'Avila ... Leggi su sport.virgilio

infoitsport : Schira spiega la richiesta di Osimhen, il diktat dei tifosi a ADL -

Ultime Notizie dalla rete : Schira spiega

Virgilio Sport

Molti tifosi del Napoli attendevano ieri l’ufficialità dell’acquisto di Victor Osimhen, talentuoso attaccante del Lille per cui Rino Gattuso stravede e che il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli ha indivi ...Per Antonio Conte, la via più breve per risolvere i problemi di mentalità e di continuità dell’Inter è il mercato. Lo fa capire Nicolò Schira, che dopo la sconfitta dei nerazzurri di ieri a San Siro c ...