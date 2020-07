Schiavo (Confesercenti Campania): Il rincaro del biglietto per il Vesuvio? Farà scappare i turisti (Di venerdì 17 luglio 2020) Confesercenti Campania protesta per l’aumento del 46% del prezzo di ingresso per la visita al “Cratere del Vesuvio”, che disincentiva enormemente il flusso turistico, già ridotto dopo il lockdown, con ricadute pesanti sul lavoro delle guide vulcanologiche e dell’intera filiera. «Siamo al paradosso – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – perché l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio penso sia l’unico in Europa se non al mondo che ha aumentato il prezzo di ingresso dopo l’emergenza Covid-19. Passare da 8 euro a 11.68 disincentiva ulteriormente il turismo, già segnato dalla crisi per i motivi che conosciamo. Confesercenti/Figav ha ... Leggi su ildenaro

teleischia : OGGI IN TV. SPECIALI: ISCHIA GLOBAL FESTIVAL; ALDO AVVISATI (PORTAVOCE COORDINAMENTO EXTRA-ALBERGHIERO); EDOARDO CO… - 87Tv2 : #ParliamonediVenerdì #87tv Un programma Ideato e condotto da @RosarioLavorgna e @GianniLepre . In studio Vincenzo S… - RosarioLavorgna : Parliamone di Venerdì, VI puntata del 10 luglio 2020 con @GianniLepre Ospite: @v_schiavo , presidente Confesercent… - v_schiavo : CONFESERCENTI: IL PRESIDENTE SCHIAVO INAUGURA LE NUOVE SEDI DI NOLA E SORRENTO: 'SEMPRE PIU' VICINI ALLE AZIENDE DE… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiavo Confesercenti Schiavo (Confesercenti Campania): Il rincaro del biglietto per il Vesuvio? Farà scappare i turisti Il Denaro Confesercenti Campania protesta per l’aumento del biglietto per la visita al “Cratere del Vesuvio”

NAPOLI – Confesercenti Campania protesta per l’aumento del 46% del prezzo di ingresso per la visita al “Cratere del Vesuvio”, che disincentiva enormemente il flusso turistico, già ridotto dopo il lock ...

Confesercenti: Il presidente Schiavo inaugura due nuove sedi Nola e Sorrento

Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, ha inaugurato due nuove sedi dell'associazione in provincia di Napoli. Si tratta delle sezioni di Nola e di Sorrento. Il presidente della Con ...

NAPOLI – Confesercenti Campania protesta per l’aumento del 46% del prezzo di ingresso per la visita al “Cratere del Vesuvio”, che disincentiva enormemente il flusso turistico, già ridotto dopo il lock ...Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, ha inaugurato due nuove sedi dell'associazione in provincia di Napoli. Si tratta delle sezioni di Nola e di Sorrento. Il presidente della Con ...