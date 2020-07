Saviano accusa Zingaretti: “Il tuo Pd ha finanziato i trafficanti di uomini” (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – Di solito Roberto Saviano se la prende con i barbari sovranisti rei delle peggiori nefandezze nei confronti di tutto e di tutti. Anche di tutte, visto mai colga l’occasione per accusarci di sessismo. Stavolta però, alle prese con l’eterna lotta i buoni e i buonissimi, ha pensato di scagliarsi contro il Pd, ma in particolare con il suo segretario Nicola Zingaretti. Interessante, verrebbe da pensare di primo acchito, forse il nostro nientologo preferito si è convertito all’obiettività sulla via di New York. In realtà Saviano punta il dito contro il “povero” Zingaretti perché a suo avviso colpevole di aver finanziato “aguzzini libici” ovvero “trafficanti di ... Leggi su ilprimatonazionale

