Sarà Sansa a sfidare Toti in Liguria. Il giornalista: “Pochi obiettivi, ma chiarissimi: lavoro, salute e sanità pubblica, ambiente, trasporti e cultura” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il M5S scioglie la riserva sulla candidatura in tandem con il Pd del giornalista della Fatto Ferruccio Sansa alle regionali in Liguria, come sfidante di Giovanni Toti. L’accordo a sostenere la sua candidatura arriva dopo un lungo braccio di ferro tra Beppe Grillo, il leader pentastellato Vito Crimi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Grillo, fin dalla scorsa settimana, aveva infatti espresso apertamente alcuni dubbi sulla candidatura di Sansa, così come lo stesso Di Maio, ma i contatti avvenuti nelle ultime ore avrebbero tra i tre avrebbero risolto dissidi e perplessità. “Bisogna guardare alle dita di una mano”, ha detto Sansa riassumendo i propri obiettivi per la Regione Liguria. “Pochi ... Leggi su lanotiziagiornale

LuciaDeVivo2 : L'arcano, alla fine, è stato svelato. È l'ennesima MENZOGNA architettata da la repubblica. Diamo alle cose il nome… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Grillo sente Di Maio e Crimi. Il giornalista Ferruccio #Sansa sarà il candidato alla corsa alla Regione #Liguria, nonost… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Grillo sente Di Maio e Crimi. Il giornalista Ferruccio #Sansa sarà il candidato alla corsa alla Regione #Liguria, nonost… - annarobi : Sansa PD M5S i candidati escano dalle uova di Pasqua sono tutti una sorpresa sarà un compagno di scuola di Di MAIO - alex13609111 : @lauracesaretti1 Certo che però, sarà difficile per #Sansa #M5SPD superare la scarsa serietà professionale di esila… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà Sansa Cinque Stelle, Crucioli: «Non lascio il Movimento ma i vertici sono pavidi» Corriere della Sera