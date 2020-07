Sara Daniele ricorda papà Pino su Instagram con una foto: “Amore indissolubile” (Di venerdì 17 luglio 2020) Sara Daniele ricorda papà Pino su Instagram con una foto tanto inedita quanto dolcissima. Classe 1996, amica del cuore di Eros Ramazzotti, legatissima al padre, Sara ha voluto ricordare il cantautore scomparso el 2015 postando uno scatto del passato. Nell’immagine Pino sorride insieme alle figlie Sara e Sofia, nate dal suo amore per Fabiola Sciabbarrasi. I tre sembrano molto felici e sereni nello scatto che non può che commuovere i fan di Daniele. “Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata – ha raccontato Sara -: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ... Leggi su dilei

