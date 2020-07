Sara Daniele ricorda il padre Pino: «Sarebbe bello poter tornare felici» (Di venerdì 17 luglio 2020) Sara Daniele non parla spesso del padre, del vuoto che la sua scomparsa, tanto improvvisa e prematura, le ha lasciato dentro. Ma ora una foto l’ha spinta a farlo. «Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata», ha scritto su Instagram l’amica inseparabile di Aurora Ramazzotti, «Stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: “Siete proprio belli insieme vi devo immortalare”. Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie», ha concluso Sara Daniele che, online, ha postato la foto. Leggi su vanityfair

Sara Daniele non parla spesso del padre, del vuoto che la sua scomparsa, tanto improvvisa e prematura, le ha lasciato dentro. Ma ora una foto l'ha spinta a farlo. «Ho ritrovato questa foto, mi ricordo ...