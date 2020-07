Sara Daniele, figlia di Pino: "Sarebbe bello tornare così felici anche solo per un giorno" (Di venerdì 17 luglio 2020) Un abbraccio stretto, i sorrisi, l’amore che traspare. così la figlia di Pino Daniele ha voluto ricordare il padre, condividendo su Instagram un momento di felicità in famiglia: “Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno”, scrive la giovane Sara che spesso sul social posta ricordi del papà, anche senza aver bisogno di ricorrenze particolari. Visualizza questo post su InstagramHo ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica ... Leggi su huffingtonpost

LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: Sara Daniele, figlia di Pino: 'Sarebbe bello tornare così felici anche solo per un giorno' - HuffPostItalia : Sara Daniele, figlia di Pino: 'Sarebbe bello tornare così felici anche solo per un giorno' - daniele_1266 : @Sara__14Jun Noo daiii.. ma che trucchi, tu spari su uomini già colpiti e affondati..!!???????????????????? - ninocalvados : RT @repubblica: Pino Daniele, la figlia Sara: 'Sarebbe bello tornare così felici solo per un giorno' - volpe_peppe : RT @repubblica: Pino Daniele, la figlia Sara: 'Sarebbe bello tornare così felici solo per un giorno' -