Santo Spirito, da famiglia Camilleri tre elettromedicali (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – A un anno esatto dalla scomparsa di Andrea Camilleri, grazie a una donazione della famiglia, l'Ospedale Santo Spirito ha attivato un ecografo, un elettrocardiografo e un sistema per prove da sforzo nei due reparti piu' coinvolti nell'assistenza dello scrittore, la rianimazione e la cardiologia. "Desidero ringraziare pubblicamente la famiglia Camilleri – ha detto il direttore Generale dell'Asl Roma 1 Angelo Tanese- per questa generosa donazione, molto utile per i nostri servizi e segno anche di un profondo e reciproco legame che un anno fa si e' creato nel corso della lunga degenza del Maestro con i professionisti e le e'quipe dei nostri reparti".

Ultime Notizie dalla rete : Santo Spirito Santo Spirito, la basilica dell'oltrarno fiorentino prova a ripartire dalla cultura Toscanaoggi.it Uno scrittore prestato alla biologia. Intervista a Santo Piazzese

Quando nel 1996 apparve per Sellerio la sua opera prima, I delitti di via Medina-Sidonia, Santo Piazzese, col suo “blues palermitano”, ebbe l’effetto di una svisata jazz. Disorientava un po’ un certo ...

Santo Spirito, la basilica dell'oltrarno fiorentino prova a ripartire dalla cultura

Adesso, dopo lo stordimento del lockdown e le sue conseguenze, le coscienze devono riappropriarsi di quella dimensione spirituale che aveva avuto piena espressione proprio nelle numerose iniziative or ...

