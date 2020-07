Sanchez è una Maravilla: solo Ronaldo più decisivo del cileno dopo il lockdown (Di venerdì 17 luglio 2020) Sei assist, due gol e tanta tanta voglia di fare: così Alexis Sanchez si sta prendendo l’Inter dopo il lungo stop C’è un quesito che frulla in testa ai tifosi interisti dopo la ripresa del campionato: come sarebbe andata la stagione senza il lungo infortunio di Alexis Sanchez? L’interrogativo rimarrà irrisolto ma, intanto, l’Inter si gode el Nino Maravilla che dopo il lockdown è tornato affamato e con tanta voglia di rivalsa. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i numeri sono impressionanti. Sei assist nelle otto partite dopo la ripresa, il piede o la testa in otto dei gol interisti: ai sei passaggi decisivi si aggiungono due reti. solo Ronaldo è stato ... Leggi su calcionews24

