Salvo Sottile contro Franco Di Mare: “Non mi ha mai parlato chiaramente“ (Di venerdì 17 luglio 2020) Come annunciato nel corso dell’ultima puntata di Mi manda Rai Tre, Salvo Sottile non condurrà la prossima edizione del programma. Ecco quanto dichiarato dal noto giornalista. Le dichiarazioni di Salvo Sottile Nel corso della presentazione dei palinsesti della prossima stagione, Franco Di Mare ha ufficializzato i nomi dei due giornalisti che prenderanno il posto Salvo … L'articolo Salvo Sottile contro Franco Di Mare: “Non mi ha mai parlato chiaramente“ proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

davidemaggio : Franco Di Mare: «Ho sostituito Sottile per valorizzare gli interni». Ma ad Agorà arriva l’esterna Costamagna ?????? - ildottorino81 : RT @davidemaggio: Franco Di Mare: «Ho sostituito Sottile per valorizzare gli interni». Ma ad Agorà arriva l’esterna Costamagna ?????? https:… - LorenzoScali5 : RT @Lorejournalist: Colè pensace... in corsa ... famo riposaà un po’ Pigi e diamo un programmino a Salvuzzo (Salvo Sottile ) Che Pigi quest… - jobwithinternet : RT @magicaGrmente22: Se vuoi lavorare in rai ... Salvo Sottile fatto fuori da Rai3 perché 'esterno'. La risata amara e l'arrivo della Cost… - zazoomblog : Salvo Sottile dopo l’affondo arriva la replica a tono di Franco Di Mare ma qualcosa non torna… - #Salvo #Sottile… -