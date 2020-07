Salvini si chiama fuori: “Inchieste su fondi della Lega? Non ho paura di niente e di nessuno” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Non do giudizi sulle inchieste, sono assolutamente tranquillo e non ho paura di niente e di nessuno”, così il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulle inchieste relative ai fondi del Carroccio, sia in Lombardia che al livello nazionale, a margine della “Due Giorni di ALIS – La ripresa per un’Italia in Movimento”. E a chi gli chiede se teme un impatto sulle elezioni dei problemi giudiziari risponde: “No, inchiesta più inchiesta meno non so più quante ne ho sui soldi in Russia, sui soldi in Svizzera, sui soldi in Liechtenstein. Non ci sono quindi…“. L'articolo Salvini si chiama fuori: “Inchieste su ... Leggi su ilfattoquotidiano

LiaQuartapelle : Ecco chi in Europa è contro l’Italia. Si chiama Geert Wilders, ed è alleato di Matteo Salvini. Ieri girava con un c… - fattoquotidiano : Salvini si chiama fuori: “Inchieste su fondi della Lega? Non ho paura di niente e di nessuno” - _marlene1265 : RT @MraCnz: Antonio Di Rubba della lega è coinvolto, ma uno che si chiama così cosa poteva fare nella vita? Matteo Salvini ha fatto sparire… - d_acierno : RT @MraCnz: Antonio Di Rubba della lega è coinvolto, ma uno che si chiama così cosa poteva fare nella vita? Matteo Salvini ha fatto sparire… - demian_yexil : RT @MraCnz: Antonio Di Rubba della lega è coinvolto, ma uno che si chiama così cosa poteva fare nella vita? Matteo Salvini ha fatto sparire… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini chiama Salvini chiama Zingaretti "cretino", poi ritira l'insulto (VIDEO) L'HuffPost Salvini si chiama fuori: “Inchieste su fondi della Lega? Non ho paura di niente e di nessuno”

“Non do giudizi sulle inchieste, sono assolutamente tranquillo e non ho paura di niente e di nessuno”, così il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulle inchieste relative ...

Milano choc, donna violentata al parco in pieno giorno. «È stato uno straniero, forse un africano»

Caso choc di violenza sessuale a Milano dove una donna italiana di 45 anni ha denunciato di essere stata stuprata ieri in pieno giorno, intorno alle 18, mentre portava a spasso il cane. È successo nel ...

“Non do giudizi sulle inchieste, sono assolutamente tranquillo e non ho paura di niente e di nessuno”, così il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulle inchieste relative ...Caso choc di violenza sessuale a Milano dove una donna italiana di 45 anni ha denunciato di essere stata stuprata ieri in pieno giorno, intorno alle 18, mentre portava a spasso il cane. È successo nel ...