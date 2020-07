Salvini sembra raccogliere il guanto di sfida di Azzolina: "Quando vuole e dove vuole" (Di venerdì 17 luglio 2020) Matteo Salvini sfiderà la Azzolina in tv? “Quando vuole e dove vuole”. Così, a Matera, il leader della Lega ha risposto a una domanda dei giornalisti. “Da genitore - ha aggiunto - sono al fianco di genitori, insegnanti, presidi, sindaci e studenti che ancora non hanno capito che cosa succederà nella scuola. Abbiamo - ha continuato Salvini - un ministro evidentemente incapace di svolgere il suo ruolo”. Leggi su huffingtonpost

