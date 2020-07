Salvini-De Luca, nuovi sfottò. Il leader della Lega: “Lo mandiamo a far da spalla a Crozza…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Continuano la serie di sfottò a distanza tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca, iniziata con le ironie presidente della Campania sugli occhiali del leader della Lega. L’ultima offensiva è di Salvini. “Vedrete che a settembre De Luca finisce di ridere. Lo mandiamo a fare da spalla a Crozza che gli viene bene…” ha detto a durante una visita elettorale al gazebo della Lega in Largo Giovanni Paolo II, in vista delle prossime regionali. “Senza proporre miracoli, ma laddove la Lega governa, le cose funzionano bene” ha aggiunto poi il numero uno del Carroccio L'articolo Salvini-De Luca, ... Leggi su ilfattoquotidiano

espressonline : È arrivato lo #stupidario di @nonleggerlo ! Votate votate votate - rulajebreal : Salvini diffonde il video di un uomo nudo in giro per strada: “un molestatore pakistano a Gallipoli.” L’uomo nel vi… - luca_lucamoroso : RT @robertosaviano: Il silenzio di Zingaretti è il silenzio di chi vanta crediti da bestia buona, mentre continua a spostare il nostro sens… - clikservernet : Salvini-De Luca, nuovi sfottò. Il leader della Lega: “Lo mandiamo a far da spalla a Crozza…” - Noovyis : (Salvini-De Luca, nuovi sfottò. Il leader della Lega: “Lo mandiamo a far da spalla a Crozza…”) Playhitmusic - -