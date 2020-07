Salvini boccia l’Azzolina, lei lo sfida: ci vediamo in tv. L’opposizione: la politica non è un reality show (Di venerdì 17 luglio 2020) Salvini boccia l’Azzolina, lei lo sfida: ci vediamo in tv. L’opposizione in rivolta: «Vuole fare una challenge? Ma la politica non è un reality show»… Tutto parte dall’ultimo botta e risposta tra Matteo Salvini e la ministra dell’Istruzione. «Nessuna certezza per insegnanti e maestre, presidi e sindaci, studenti e famiglie. Siamo a metà luglio e non si sa nulla: non è possibile avere un ministro così incapace! Azzolina bocciata!». Dal leader della Lega arriva il duro giudizio: ma non è la prima volta. Non solo. Il numero uno del Carroccio non è nemmeno l’unico a stroncare la ministra, anzi… In questi ultimi mesi il coro delle ... Leggi su secoloditalia

fanpage : Il primo #decretosicurezza di Salvini è incostituzionale #9luglio - SecolodItalia1 : Salvini boccia l’Azzolina, lei lo sfida: ci vediamo in tv. L’opposizione: la politica non è un reality show… - tempoweb : La #Azzolina sfida #Salvini in tv, ma lui la boccia senza appello: 'È una incapace' #scuola #istruzione #M5S #Lega… - FabrizioSorre12 : @PoliticaPerJedi Quando si andrà a votare e Salvini vincerà democraticamente resteranno solo 3 anni di governo disa… - infoitinterno : Scuola: Salvini 'boccia' Azzolina, dura reazione della ministra -