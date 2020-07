Salvatore Soviero, dalla rissa con tutta la panchina del Messina all’insulto omofobo a Del Piero [VIDEO] (Di sabato 18 luglio 2020) Salvatore Soviero, detto Sasà, è stato certamente un portiere che non è passato inosservato nel calcio italiano. Nato a Nola il 18 luglio del 1973, si è messo in evidenza con le maglie di Cosenza, Genoa e Salernitana a fine anni ’90 ed inizio ’00. Già da giovane si era distinto per il suo carattere molto violento: nel campionato di Serie C1, nel 1996, durante il match di Fermana-Giulianova, Soviero scatenò un’accesa diatriba intervenendo con veemenza contro l’allenatore del Giulianova. Un dirigente, trattenendolo, cercò di fermarlo: il portiere se lo scrollò dalla schiena facendolo cadere a terra, guadagnandosi così un’espulsione. Durante Brescia-Genoa del campionato di B 1999 insultò il guardalinee per circa 30 ... Leggi su calcioweb.eu

