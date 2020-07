Salute ed etica ambientale: nasce il progetto ‘Pizza Mediterranea’ ideato da Franco Pepe (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFranco Pepe e la pizza, un rapporto che va oltre la tavola. Il patron di “Pepe in Grani” a Caiazzo, nel casertano, ha deciso di portare la pizza al di là del piatto: un nuovo ideale etico e dietetico del nostro tempo. Come riporta oggi il giornalista Marino Niola nella sua rubrica Venerdì di Repubblica, “la pizza con Franco Pepe si fa ancora più mediterranea”. Salute e ambiente vanno tutelati, sempre. “Così è nato il progetto Pizza Mediterranea, che nelle intenzioni di Pepe e della biologa nutrizionista Michelina Petrazzuoli, si propone di trasformare la margherita in un attivatore di comportamenti virtuosi”. Innanzitutto dal punto di vista ... Leggi su anteprima24

Ricerca scientifica, invenzioni e contraffazione: la pandemia impone di tracciare una nuova strada per bilanciare l'interesse pubblico e quello privato. I seminari di AIPPi in collaborazione con The S ...

