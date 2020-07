Salerno, carabiniere eroe salva ragazzo dopo attacco epilettico (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosalvataggio eroico a Salerno da parte di un carabiniere fuori servizio. La vicenda, avvenuta qualche giorno fa, è stata resa nota oggi dalla compagnia dei carabinieri di Salerno, a conferma dell’impegno quotidiano dell’arma in aiuto dei cittadini. Un appuntato dei Carabinieri in servizio presso l’Aliquota di Pronto Intervento ha salvato con un gesto tempestivo un ragazzo che ha accusato un malore mentre guidava un monopattino elettrico. Quest’ultimo, sentendosi male, è caduto sul militare che ha immediatamente abbandonato il motociclo per soccorrerlo, dato che era in preda ad una violenta crisi, presumibilmente epilettica. Particolarmente addestrato nel primo soccorso, il carabiniere si è ... Leggi su anteprima24

