Saipem, Scarabeo 8 riprende le attività di perforazione in Norvegia (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Saipem ha annunciato la ripartenza delle attività di perforazione di Scarabeo 8, perforatrice semi-sommergibile di altissima profondità di sesta generazione, in Norvegia, dopo il rallentamento dell’attività dovuto alla pandemia Covid-19. Saipem e l’operatore norvegese Vår Energi hanno infatti raggiunto un accordo per la perforazione di 4 pozzi nel Mare di Barents e nel Mare del Nord, dopo che le attività erano state posticipate a seguito della flessione del mercato. Le operazioni – precisa Saipem – inizieranno nel quarto trimestre del 2020 e consentiranno di mantenere inalterata la struttura operativa e le attrezzature dell’impianto, in previsione della ripresa del mercato nel Mare del ... Leggi su quifinanza

ShippingItaly : Lo Scarabeo 8 di Saipem torna in servizio -

Ultime Notizie dalla rete : Saipem Scarabeo Saipem, Scarabeo 8 riprende le attività di perforazione in Norvegia Teleborsa Saipem, Scarabeo 8 riprende le attività di perforazione in Norvegia

(Teleborsa) - Saipem ha annunciato la ripartenza delle attività di perforazione di Scarabeo 8, perforatrice semi-sommergibile di altissima profondità di sesta generazione, in Norvegia, dopo il rallent ...

Energia: Saipem, Scarabeo 8 riprende le attività di perforazione in Norvegia

Roma, 17 lug 09:32 - (Agenzia Nova) - Saipem e l’operatore norvegese Var Energi hanno raggiunto un accordo per la perforazione di 4 pozzi nel Mare di Barents e nel Mare del Nord, dopo che tali attivit ...

(Teleborsa) - Saipem ha annunciato la ripartenza delle attività di perforazione di Scarabeo 8, perforatrice semi-sommergibile di altissima profondità di sesta generazione, in Norvegia, dopo il rallent ...Roma, 17 lug 09:32 - (Agenzia Nova) - Saipem e l’operatore norvegese Var Energi hanno raggiunto un accordo per la perforazione di 4 pozzi nel Mare di Barents e nel Mare del Nord, dopo che tali attivit ...