Sabrina Salerno al mare, lato B in bella vista – Foto (Di venerdì 17 luglio 2020) Sabrina Salerno pubblica una Foto su Istagram e lascia poco all’immaginazione: è al mare e mostra tutto il lato B di uno scatto spettacolare Sabrina Salerno colpisce ancora e lo fa a modo suo, a suon di bellezza resa pubblica a chiunque voglia ammirare la perfezione che le ha dato madre matura, in questo caso quella del lato B. La cantante e showgirl pubblica una Foto su Istagram che lascia poco all’immaginazione ma sopratutto lascia tutti senza fiato: è al mare sulla costa veneta e mostra tutto il lato B di una Foto spettacolare. In riva al mare, spalle all’obiettivo con braccia aperte e in punta di piedi come se stesse ... Leggi su bloglive

DinoPerrone1 : Ma Sabrina Salerno quanti cazzi di anni ha ??? Madonna ?? - FedericaJBJ : Amico,di cui all'epoca manco mi ricordo,mi ha confessato che sono stata il suo sogno erotico dai 18 ai 22 (????). Ora… - zazoomblog : Sabrina Salerno un’estate esplosiva per lei: il web nota un dettaglio - #Sabrina #Salerno #un’estate - pomeriggio5 : La confessione di Sabrina Salerno #Pomeriggio5 #rewind - infoitcultura : Sabrina Salerno per la prima volta sui social con il figlio adolescente Luca Maria: foto -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno Sabrina Salerno: avere 52 anni e non dimostrarli Metropolitan Magazine Italia Sabrina Salerno, un’estate esplosiva per lei: il web nota un dettaglio

Sabrina Salerno è sempre più protagonista indiscussa sui social network. La sua ultima foto in bikini ha davvero conquistato tutti. U na bellezza senza tempo e che lascia tutti a bocca aperta. Può ess ...

Sabrina Salerno lato B dell’estate 2020, ‘spodesta’ Alessia Marcuzzi: «Che zoomata che ho fatto»

Qualche tempo fa avevamo pubblicato la foto del lato B da urlo di Alessia Marcuzzi, definendolo il fondoschiena perfetto dell’estate 2020. Un primato che comincia a scricchiolare dinnanzi all’ultimo s ...

Sabrina Salerno è sempre più protagonista indiscussa sui social network. La sua ultima foto in bikini ha davvero conquistato tutti. U na bellezza senza tempo e che lascia tutti a bocca aperta. Può ess ...Qualche tempo fa avevamo pubblicato la foto del lato B da urlo di Alessia Marcuzzi, definendolo il fondoschiena perfetto dell’estate 2020. Un primato che comincia a scricchiolare dinnanzi all’ultimo s ...