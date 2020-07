RYAN GRAVENBERCH CLASSE 2002, IL NUOVO POGBA GIOIELLO DELL’AJAX (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Ajax è una fucina di talenti. Una società che continua a sfornare calciatori di alto livello. E che lavora intensamente sui giovani. C’è un ragazzo che sta brillando più di tutti. RYAN GRAVENBERCH é un centrocampista CLASSE 2002 che sta crescendo sensibilmente alla corte di Erik ten Hag. Il ragazzo prodigio di Amsterdam ha fatto il suo esordio in EredIvisie il 23 settembre 2018, a soli 16 anni e 130 giorni. Fu un giorno triste per l’Ajax che perse l’incontro con il Psv per 3-0 ma non per GRAVENBERCH, che diventò così, il più giovane giocatore del club ad aver esordito in massima serie olandese, battendo il precedente record di Clarence Seedorf, che resisteva da oltre venticinque anni. Ancora l’ex Milan nel suo ... Leggi su alfredopedulla

