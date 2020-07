Rutte dà il buongiorno a Conte: accordo sul Recovery fund? Improbabile (Di venerdì 17 luglio 2020) Il vertice europeo per il Recovery fund parte in salita. Il premier olandese, Mark Rutte, capofila dei Paesi "frugali" tronca subito il discorso parlando ai giornalisti davanti alla Rappresentanza permanente olandese a Bruxelles: "Stimo una possibilità inferiore al 50% che troveremo un accordo questo fine settimana. Inoltre, alla fine, il Contenuto è più importante della velocità. Un compromesso debole non farà avanzare l'Europa", ha detto Rutte citato da Politico. Un segnale inequivocabile per il premier Giuseppe Conte. La posizione dell'Olanda sulla governance dei piani di aiuto ai Paesi più colpiti dal Covid-19 come l'Italia, infatti, appare uno dei principali ostacoli sulla via ... Leggi su iltempo

16 lug 2020

Ha delle ragioni il Financial Times quando imputa ai Paesi frugali di intralciare la ripresa dell’Europa e ne ha Norbert Roettgen (candidato alla successione di Angela Merkel alla guida della Cdu) qua ...

